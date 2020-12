Der Rolls-Royce Ghost zeigt, wie Nachhaltigkeit deluxe geht

Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit sind die Schlagworte, die die Autowelt derzeit am meisten beschäftigen – es gibt kaum noch einen Hersteller, der keine Elektromodelle oder mindestens Autos mit Hybridantrieb anbietet. Da erscheint ein Fahrzeug, wie die zweite Generation des Rolls-Royce Ghost, geradezu wie ein Anachronismus, dabei ist es das kleinste Modell der Briten.

Ein 6,75-Liter-Biturbo-Benzinmotor mit zwölf Zylindern und 571 PS, ein Leergewicht von rund 2,5 Tonnen und ein Durchschnittsverbrauch von 15,2 Litern sprechen eine deutliche Sprache. Doch ein Rolls-Royce Ghost hat ganz andere Werte, die durchaus auch für Nachhaltigkeit stehen: Langlebigkeit und Qualität. Ein Rolls-Royce ist in der Regel eine Investition in die persönliche Mobilität für viele Jahre, ja Jahrzehnte. «75 Prozent aller von uns je gebauten Autos sind noch fahrtüchtig und in Betrieb», sagt Rolls-Royce-Chef Torsten Müller-Ötvös.