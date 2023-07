Westjordanland: Der Rückzug aus dem Flüchtlingslager Dschenin hat begonnen

1 / 5 Das israelische Militär hat am späten Dienstagabend damit begonnen, seine Truppen aus dem Flüchtlingslager Dschenin im Westjordanland abzuziehen. IMAGO/Sipa USA Ministerpräsident Benjamin Netanjahu verkündete am Dienstag ein Ende des Einsatzes – wies aber darauf hin, dass es «keine einmalige Sache» gewesen sei. IMAGO/UPI Photo Seit zwei Wochen kam es in den palästinensischen Gebieten immer wieder zu massiver Gewalt wütender israelischer Siedler gegen Palästinenser. (Archivbild) IMAGO/ZUMA Wire

Darum gehts: Die Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern haben unter Netanyahus Führung zugenommen.

Nach einem tödlichen Anschlag von Palästinensern auf vier Israelis vor knapp zwei Wochen kam es im Westjordanland immer wieder zu massiver Gewalt wütender israelischer Siedler gegen Palästinenser.

Netanyahus Regierung startete eine grosse Militäraktion und führte im Flüchtlingslager Razzien durch.

Am späten Dienstagabend begann der Abzug der Truppen aus dem Flüchtlingslager.

Die israelische Armee hat den Rückzug aus dem Flüchtlingslager der Stadt Dschenin im besetzten Westjordanland eingeleitet. Kurz nach Mitternacht meldeten Bewohner des Lagers, dass die Soldaten das Gebiet verlassen hätten. Bei dem Einsatz in Dschenin wurde ein israelischer Soldat erschossen, wie die Armee mitteilte. Es sei mit «scharfer Munition» auf ihn geschossen worden.

«Fünf Raketen wurden vom Gazastreifen auf israelisches Territorium abgefeuert», erklärte die Armee am Mittwochmorgen. Die israelische Luftabwehr habe alle Raketen erfolgreich abgefangen. In der südlichen Stadt Sderot habe es Sirenenalarm gegeben.

Das israelische Fernsehen zeigte Bilder von Militärfahrzeugen bei der Rückkehr auf israelisches Territorium. Die Militäraktion in Dschenin, einer Hochburg radikaler Palästinensergruppen, war am Montag von der rechtsgerichteten israelischen Regierungskoalition von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu angeordnet worden. «Wir werden es nicht zulassen, dass Dschenin wieder ein Unterschlupf für den Terrorismus wird», sagte Netanjahu am Dienstag beim Besuch einer Militärbasis in der Nähe von Dschenin.

Massivster Armeeeinsatz seit 5 Jahren

Der Norden des seit 1967 von Israel besetzten Westjordanlands ist seit einiger Zeit immer wieder Schauplatz von Angriffen auf Israelis, aber auch von Gewalt radikaler jüdischer Siedler gegen Palästinenser. Nach palästinensischen Angaben handelte es sich um den massivsten Armeeeinsatz seit fünf Jahren. Die Armee machte dabei eigenen Angaben zufolge in Dschenin unter anderem sechs Anlagen zur Herstellung von Sprengstoff und drei Einsatzzentralen unbrauchbar. Das Militär habe Tausende Waffen sichergestellt, dazu Material zum Bombenbau und Bargeld. In einem Fall seien Waffen unter einer Moschee entdeckt worden. Dem palästinensischen Gesundheitsministerium zufolge wurden beim zweitägigen israelischen Einsatz insgesamt zwölf Palästinenser getötet. Bei den Toten handelte es sich dem israelischen Militär zufolge um Extremisten.

Rund 3000 der 18'000 Einwohner des Flüchtlingslagers flohen am Montagabend vor den Kämpfen. Sie sollen nach Angaben des Vize-Gouverneurs von Dschenin, Kamal Abu al-Rub, vorläufig in Schulen und anderen Notunterkünften untergebracht werden.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte am Dienstag ein Ende des Einsatzes angedeutet. «In diesen Augenblicken schliessen wir die Aktion ab, und ich kann sagen, dass unsere umfangreiche Operation in Dschenin keine einmalige Sache ist», sagte er beim Besuch eines Militärpostens in der Nähe von Dschenin.

Attentat in Tel Aviv als «Rache für die Militäroperation»

Am Dienstag hatte ein nach israelischen Polizeiangaben aus dem Westjordanland stammender Mann in Tel Aviv sieben Menschen bei einem Attentat mit einem Wagen und dann mit einer Stichwaffe verletzt, bevor ein bewaffneter Passant ihn erschoss. Die militante Hamas lobte die Tat als «heldenhaft» und als «Rache für die Militäroperation in Dschenin». Der Angreifer sei ein «Märtyrer».

Die Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern hatten sich bereits zu Beginn des vergangenen Jahres verschärft. Unter der Regierung Netanjahu und seinen teils rechtsextremen Koalitionspartnern aber hat die Gewalt nochmals zugenommen. Seit Jahresbeginn wurden mindestens 190 militante und zivile Palästinenser, 26 Israelis, ein Ukrainer und ein Italiener getötet, wie eine Zählung von AFP auf Grundlage offizieller Quellen ergibt.

