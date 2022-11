Utzenstorf BE: Der Run auf seine Gratis-Rüebli macht Berner Bauer glücklich

Im Durchschnitt standen am vergangenen Wochenende ständig etwa 50 Autos beim Rüeblifeld.

«Es gab einen regelrechten Ansturm auf meine Rüebli. Es ist abartig, wie viele Leute wir dieses Wochenende auf unserem Feld hatten. Praktisch zu jedem Zeitpunkt des Tages hatte es etwa 60 Autos auf dem Feld», sagt Rothenbühler zu 20 Minuten. Am Sonntagnachmittag hätten durchschnittlich 80 Autos neben dem Rüebli-Feld geparkt. «Es war ein ständiges Kommen und Gehen. Für uns war das einfach überwältigend.»

Er sagt, es sei schwierig zu schätzen, wie viel Rüebli genau gepflückt worden seien. «Ich schätze aber, dass bereits etwa 20 bis 25 Tonnen weg sind», so Rothenbühler.

«Die Solidarität ist unglaublich»

Mittels Kollekte hätten die Leute Geld in die Kasse legen können. «Die Solidarität ist unglaublich », sagt der Bauer. «Die Kilos, die schlussendlich wegkommen, sind ziemlich gut bezahlt. Ich bin so dankbar dafür.» Fast 50 Prozent seiner Unkosten seien bereits gedeckt worden. Auch die guten Gespräche mit den Konsumentinnen und Konsumenten hätten dem Berner gut getan. Es sei für ihn «eine Bereicherung», mit den Leuten auf seinem Feld zu reden.

«Ich werde wieder Rüebli sähen und mit der Produktion weitermachen.» In den 20 Jahren, in denen er als Landwirt arbeite, sei dies Rothenbühler zum ersten Mal passiert. «Davon lasse ich mich nicht unterkriegen. So ist das Bauern halt. Die Natur meinte es dieses Jahr einfach nicht gut mit uns.»