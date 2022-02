Homeschooling im Kanton Bern : Der Run bleibt aus – kaum jemand will sein Kind zuhause unterrichten

Berner Eltern haben seit einer Woche die Möglichkeit, ihre Kinder zuhause zu unterrichten. Vom Angebot Gebrauch machen allerdings nur wenige.

Mitte Januar hatte der Berner Regierungsrat beschlossen, die Maskenpflicht für Kinder bis am 14. Februar zu verlängern. Dass auch Erst- bis Viertklässler eine Maske tragen müssen, stiess in Teilen der Berner Bevölkerung auf Widerstand: Bei einer Petition wurden innert weniger Tage über 12’000 Unterschriften gesammelt, mit denen sich die Leute gegen eine Maskenpflicht ab der ersten Klasse aussprachen. Um die angespannte Situation etwas zu entschärfen, erlaubt der Kanton den Eltern seit dem 24. Januar, Kinder bis zur vierten Klasse zuhause zu unterrichten, sollten sie dies bevorzugen.

Nun zeigt sich: Der Run auf das Homeschooling-Angebot ist deutlich ausgeblieben. Bislang sind bei der Bildungs- und Kulturdirektion (BKD) nur rund 200 Dispensationsgesuche eingegangen – bei total 107'000 Schülerinnen und Schülern im Kanton. Das seien weniger als erwartet, heisst es bei der BKD auf Anfrage. Die tiefe Zahl der Gesuche zeige, «dass die Eltern den Präsenzunterricht in der Schule auch in Pandemiezeiten als wertvoll erachten und das Vertrauen in die Arbeit der Schule und der Lehrpersonen gross ist», so Sprecherin Rebecca Holzer. Die Direktion geht nicht davon aus, dass in den nächsten Tagen noch weitere Anmeldungen für den Heimunterricht erfolgen werden.