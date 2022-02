Oberwil BL – Das Geld nahmen sie mit, die Subway-Gutscheine liessen sie liegen

Als sie am Donnerstagmorgen am Birsig in Oberwil spazieren war, entdeckte eine 20-Minuten-News-Scout einen aufgebrochenen Safe.

Am Donnerstagmorgen wurde im Birsig in Oberwil ein aufgebrochener Safe entdeckt.

«Überall lagen Plastikkarten herum», erzählt News-Scout Steffi. Als sie am Donnerstagmorgen mit ihrem Hund am Birsig in Oberwil spazieren war, entdeckte sie einen aufgebrochenen Safe im Bachlauf direkt neben dem Gewerbegebiet an der Feldstrasse. Am Boden verstreut waren nebst Gutscheinen und anderen Papieren auch unzählige VIP-Karten von Subway. «Ich sah mich weiter um und entdeckte den Safe im Bach.» Nachdem sie den Hund zu sich gerufen hatte, rief sie die Polizei.