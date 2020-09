In der Region Luzern sind in diesem Winter etliche Samichlaus-Anlässe abgesagt worden.

Am 6. Dezeber kommt normalerweise der Samichlaus. 2020 wird dies in der Stadt und Agglomeration Luzern anders: Siebzehn Chlausgruppierungen habe an einer Sitzung entschieden, in diesem Jahr auf ihre Ein- und Auszüge sowie die Familienbesuche zu verzichten, heisst es in einer Mitteilung