Selbst am diesjährigen Weihnachtsessen der SVP schlüpfte der Innerschweizer in sein geliebtes Chlausenkostüm – und suchte in seiner Partei nach neuen Chläusen. So schenkte er Christoph Mörgeli in Anspielung auf die Uni-Affäre einen Besen statt einer Rute, damit er «am neuen Arbeitsort gleich ausmisten kann». SVP-Urgestein Toni Bortoluzzi habe er gesagt, dass auch ihm die Rolle wegen seiner Körperfülle auf den Leib geschneidert sei. Und an die Adresse von Christoph Blocher richtete Müri: «Du bist sowieso der Oberchlaus».