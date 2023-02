«Der SBB-Kontrolleur zeigte mir den Mittelfinger und schlug mir ins Gesicht»

Er selbst habe den Vorfall am selben Abend der Polizei gemeldet und ein paar Tage später Anzeige erstattet.

Gemäss Philipp L. kam es am Bahnhof Stäfa ZH zum Vorfall: «Der Kontrolleur hat mir den Mittelfinger gezeigt, mich bedroht und geschlagen», sagt der 50-Jährige gegenüber 20 Minuten.

Philipp L.* aus Stäfa ZH ist schockiert: «Mich hat kürzlich ein SBB-Kontrolleur angegriffen», erzählt der 50-Jährige. Passiert sei der Vorfall Ende Januar, als er nach einem Geschäftstreffen in Zürich die S7 Richtung Rapperswil nahm. «Ein Mitarbeiter forderte mich kurz vor Stäfa auf, mein Ticket zu zeigen . Es schien ihm anscheinend zu lange zu gehen, weshalb er wiederholt nach meinem Handy griff.» Der 50-Jährige habe anschliessend ein gültiges Billett vorweisen können . «Weil ich mich wegen seines Verhaltens beim Kundendienst beschweren wollte, bat ich ihn um seine Personalien. Diese gab er mir nicht», sagt L.

Beim Verlassen des Zuges in Stäfa sei die Situation dann komplett eskaliert: «Als ich ausgestiegen bin, zeigte er mir den Mittelfinger.» Nachdem er ihn gefragt habe: «Haben Sie mir den Finger gezeigt?», sei der Kontrolleur ihm dann plötzlich hinterhergerannt. «Er bedrohte mich auf dem Perron und schlug mir ins Gesicht. Es ging alles so schnell. Ich hatte Angst und verstand nicht, was genau los ist.» Obwohl er die anderen SBB-Mitarbeitenden mehrfach dazu aufgefordert habe, die Polizei zu rufen, habe niemand reagiert. Auch habe ihm niemand geholfen. Danach seien die Mitarbeitenden mit dem Zug weitergefahren.