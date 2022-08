Trikot-Revolution : Der SC Bern spielt neu in Rot – wie gut kommt das an?

Ist es «nur» ein bisschen Stoff? Ja. Trotzdem grenzt die Entscheidung des SC Bern an einen Paradigmenwechsel. Wir wollen von dir wissen: Was hältst du davon?

Eingeführt am «Red Day»: Bern tritt bei Heimspielen ab sofort in Rot auf.

Anstatt des traditionellen Schwarz werden die SCB-Stars künftig in Rot in die Arena einlaufen.

Der SC Bern wird seine Heimspiele in der kommenden Saison in einer neuen Farbe bestreiten.

Geht es einem persönlich nicht gut, braucht man hie und da einen Tapetenwechsel. Geht es einem Sportclub nicht gut, wechselt man am besten die eigene Tapete – oder eben die eigenen Shirts. Dies zumindest werden sich die Entscheidungsträger beim SC Bern rund um Neo-CEO Raeto Raffainer (ab 1. September) überlegt haben. Denn: Die Berner werden in der kommenden Saison ihre Heimspiele nicht mehr in den traditionell schwarzen Trikots bestreiten – sondern in Rot.

Viel PR, viel Ungewissheit

Der 16-fache Schweizer Meister, der zuletzt zwei Mal die Playoffs verpasste und auch sonst unter den gewohnt hohen Erwartungen geblieben war, rührt sogleich auch die Werbetrommel. So führt der SCB am heutigen Tag den «Red Day» durch, an dem der ganze Verein sich unter die Bevölkerung der Stadt Bern mischt. Die Shirts gibts zu dem zum Saison-Kick-Off am 3. September mit 19,31 Prozent Rabatt – angelehnt an das Gründungsjahr.