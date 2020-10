Die Partie in Bern fand ohne Zuschauermassen statt.

Im Achtelfinal des Schweizer Cups holte sich der SC Bern den Sieg im Duell der National-League-Clubs gegen Davos. Die Mutzen schlugen das Team von Trainer Christian Wohlwend mit 2:0. Für die Berner Tore verantwortlich waren Pestoni und Brithen im ersten Drittel. Ansonsten war die Partie über weite Strecken ausgeglichen. Nur in den Startminuten überzeugten die Berner mit Effizienz und Tempo.

Ausgeschieden ist hingegen der EHC Kloten. Die Mannschaft von Trainer Per Hanberg ging gegen Ajoie dank Faille zwar mit 1:0 in Führung, brach danach aber ein und verlor am Ende deutlich 1:3.