Kellerduell gegen Servette – Der SCB in der Krise – da hinterfragt sich sogar Captain Simon Moser

1 / 8 Der SC Bern um Captain Simon Moser befindet sich in der Krise. Urs Lindt/freshfocus Zuletzt jubelten stets die Berner Gegner. Claudio De Capitani/freshfocus Am Dienstag führte der SCB gegen Leader Fribourg 3:1 und verlor die Partie noch. Urs Lindt/freshfocus

Darum gehts Der grosse SC Bern befindet sich im Tabellenkeller und damit in der Krise.

Das entspricht nicht den Anforderungen an sich selber.

Captain Simon Moser erklärt die momentan schwierige Situation.

Drittletzter, drei Niederlagen in Serie, Fehler in der Defensive, nicht zwingend in der Offensive. Das ist der aktuelle SC Bern. Nach einer schwachen letzten Saison will auch jetzt der 16-fache Schweizer Meister nicht richtig ins Rollen kommen. Doch woran liegt das? « Wir sind zu wenig konsequent in den Zweikämpfen. In der Defensive waren wir fahrlässig », erklärt Captain Simon Moser die Pleiten gegen Fribourg, Zug und Davos von letzter Woche. Im Team war bereits zuvor analysiert worden, was alles falsch lief. Ansätze wurden gemacht, doch «w enn wir defensive Anpassungen machten, haben wir diese wieder vergessen, als wir uns mit der Offensive beschäftigten. Das zeigte sich letzte Woche drastisch. Jetzt müssen wir es hinbringen, dass wir aus seine soliden Defensive agieren können. »

Moser geht auch mit sich selber hart ins Gericht. Er ist der Captain, der Leitwolf des Teams. Er versucht seinen Teamkollegen stets die Wichtigkeit jedes Spiels aufzuzeigen. « Aber vielleicht muss ich mich da selber an der Nase nehmen. Wir haben bittere Niederlagen kassiert. Eventuell habe ich nicht allen gleich gut aufzeigen können, wie wichtig es ist, in jedem Spiel hart zu arbeiten. Das werde ich vor dem Servette-Spiel sicher versuchen besser zu machen.» Am Dienstagabend kommts in der heimischen PostFinance-Arena zum Kellerduell mit dem Zweitletzten Genf. Moser hofft, dass sie diese Partie anders angehen als zuletzt.

Es ist auch eine Chance

« Es ist zum jetzigen Zeitpunkt das wichtigste Spiel der Saison: Wir spielen zuhause, wir sind den Fans viel schuldig geblieben. Ich hoffe, das sieht jeder E inzelne auch so », sagt der 32-jährige Moser, der seit 2014 für den SCB aufläuft. Sie müss t en über den Kampf zurückkehren. Der Druck ist gross, «a ber wir müssen es auch als Chance anschauen. » Moser meint eine Chance zur Besserung, denn er weiss, dass im Training hart und gut gearbeitet wird – im Match aber zu wenig. Dort m üsse sich jeder E inzelne steigern, damit das Team als G anzes besser w ürde . « Um defensive Pflichten zu verrichten, braucht es harte Arbeit und nicht viel Talent. Diese Arbeit haben wir speziell letzte Woche vernachlässigt », spricht Moser nochmals die drei Niederlagen an.

Der SCB hat einige knappe und dumme Niederlagen kassiert, wie gegen Biel oder Ambri, als die Berner noch in der letzten Minute ein Tor kassierten. « Das mag es nicht leiden. Wir wurden einfach zu passiv. Es bringt nicht viel, wenn man immer dran ist, aber dann selbstverschuldet verliert. » Ein erster Schritt in die richtige Richtung soll im Kellerduell gegen Servette passieren. Auch gegen die Genfer haben die Mutzen noch was gutzumachen: Der erste Saisonvergleich in Genf ging 1:3 verloren.