PSG-Stars toben, weil Schiedsrichter sie beleidigt haben soll

Nach Out gegen ManCity : «Der Schiedsrichter hat ‹F*** dich!› gesagt» – PSG-Stars toben nach Pleite

Nach dem Ausscheiden im Champions-League-Halbfinal gegen Manchester City toben die Spieler von PSG. Sie erheben schwere Vorwürfe gegen den Schiedsrichter.

Noch heftiger sind die Vorwürfe von Marco Verratti. Zu ihm soll der Schiedsrichter sogar «F**k you», also «F*** dich» gesagt haben. «Wenn ich das sagen würde, würde ich eine Sperre von zehn Spielen kassieren.» PSG-Sportchef Leonard ist sogar überzeugt, dass Video-Aufnahmen die Anschuldigungen der Pariser beweisen würden: «Man hört und sieht es deutlich auf den TV-Bildern. Ich verstehe das nicht, es ist eine Schande.» Er wolle den Schiedsrichter nicht für das Ausscheiden verantwortlich machen, aber dieser hätte sich in vielen Situationen nicht angemessen verhalten.

PSG will den Vorfall nun bei der Uefa melden. Nach dem 1:2 im Hinspiel waren Neymar, Icardi und Co. im Rückspiel chancenlose. Zwei Tor von City-Flügel Riyad Mahrez besiegelten schliesslich das Halbfinal-Out. Schon auf dem Platz zeigten sich die Pariser als schlechte Verlierer. Di Maria flog in der 68. Minute nach einer Tätlichkeit vom Platz. In der Schlussphase fielen zudem mehrere PSG-Stars durch grobe Fouls auf.