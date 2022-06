Schiri-Ärger nach Nati-Spiel: «Der Schiedsrichter war hauptsächlich nicht auf unserer Seite»

Drei Spiele, kein Punkt, 1:7 Torverhältnis – auch im dritten Spiel der Nations League verlor die Schweizer Nati am Donnerstagabend in Spanien gegen Genf. Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung gegenüber den Spielen gegen Tschechien und Portugal endete das Spiel 0:1 für Spanien. Den grössten Aufreger des Spiels gab es bereits nach wenigen Minuten, als Breel Embolo plötzlich einen Handelfmeter forderte im Strafraum der Spanier nach einem Zweikampf mit Pau Torres. Weder Schiedsrichter noch VAR griff ein – eine klare Fehlentscheidung zum Ärger der Schweizer Fans.

Sommer: «Wir sind auch nicht happy mit drei Spielen ohne Punkte»

Für Bologna-Mittelfeldmotor Michel Aebischer war die Szene zwischen Embolo und Torres ein klarer Elfmeter. «Es war für mich auf dem Platz schon klar und als ich nach dem Spiel die Szene gesehen habe, hat sich meine Meinung nicht verändert», so der 25-Jährige. Silvan Widmer hofft derweil wie sein Trainer, dass das Glück bald zurückkommen wird. «Es gab ein paar knifflige Szenen, wo wir bei der Schiedsrichter-Entscheidung Pech hatten. Aber es gleicht sich immer alles aus im Leben – vielleicht haben wir dafür an einem anderen Abend das Glück wieder auf unserer Seite», sagte der Mainz-Profi.

Goalie Yann Sommer wollte nach dem Spiel nicht über den Schiedsrichter reden. «Das liegt nicht an mir, dies zu beurteilen», so der 33-Jährige. Vielmehr freute er sich über eine starke zweite Halbzeit. «Es hatte Spass gemacht, uns zuzuschauen. Wir waren mutig und haben vieles umgesetzt, was uns in der Vergangenheit stark gemacht hat», erklärte Sommer. Gegen Portugal wolle man nun alles daran setzen, diesen Nati-Zusammenzug noch mit einem erfolgreichen Erlebnis abzuschliessen. «Wir müssen nicht gross drum herumreden, wir sind auch nicht happy mit diesen drei Spielen ohne Punkte.»