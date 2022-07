UFC 276 : «Der schlechteste Mainevent ever» – Fans sind nach UFC-Spektakel wütend

Zwölf Kämpfe in sechs Stunden: Am Samstag fand in Vegas die Mega-Card UFC 276 statt. UFC-Star und Mittelgewicht-Weltmeister Israel Adesanya (32) verteidigte seinen Titel, die Fans enttäuschte er aber.

Sieben Stunden, zwölf Kämpfe, 20’000 Fans in der Arena und Millionen von Zuschauern weltweit: Auf einer achteckigen Fläche gingen am Samstag in Las Vegas 24 Kämpferinnen und Kämpfer mit Fäusten, Ellbogen, Knien und Füssen bei der Mega-Card UFC 276 aufeinander los. In den Mixed-Martial-Arts-Kämpfen vereinten sie zahlreiche Techniken diverser Kampfsportarten: etwa Brazilian Jiu Jitsu, Kickboxen, Wrestling oder Muay Thai.

Im Mittelpunkt des Abends standen dabei vor allem zwei Fights: der Hauptkampf zwischen dem amtierenden Mittelgewichtschampion Israel Adesanya (32) und seinem Herausforderer Jared Cannonier (38) – und der Co-Hauptkampf zwischen Federgewichtschampion Alexander Volkanovski (33) und dem ersten Herausforderer Max Holloway (30).

Fans sind bitter enttäuscht

Volkanovski (168 cm gross) behielt in seinem Kampf gegen Holloway (180 cm) trotz Grössennachteil über weite Strecken die Oberhand und versetzte seinem Kontrahenten einen tiefen Schnitt über dem linken Auge. Nach fünf Runden gewann Volkanovski den Fight und verteidigte damit seinen Titel im Federgewicht. Im Post-Fight-Interview mit Joe Rogan kündigte er aber an, dass er aber noch mehr will: «Ich habe vor, in der nächsthöheren Gewichtsklasse anzutreten und Champion in beiden Klassen zu werden.»

Der Fight zwischen Adesanya und Cannonier erfüllte die hohen Erwartungen hingegen nicht: Nach einem Schlagabtausch über fünf Runden sprachen die Richter Adesanya den Sieg zu. «Sie hatten einen guten Gameplan», sagte der Champion nach dem Kampf. «Ich konnte nicht in meinen Flow kommen.» Die Entschuldigungen kamen beim Publikum nicht an: Sie buhten die beiden Kämpfer aus. Vor dem Stadion äusserten viele Fans ihre Meinung: «Das war der schlechteste Mainevent ever», sagten etwa zwei junge Männer.

Die Geschichte von Adesanya ist trotzdem die eines rasanten Aufstiegs: Der ehemalige Kickboxer kämpft erst seit vier Jahren in der UFC. Dank dem Sieg hat er seinen Titel zum fünften Mal erfolgreich verteidigt und gewinnt seinen dritten Kampf in Folge. Als nächstes steht ein Kampf gegen seinen langjährigen Rivalen Alex Pereira an, der zuvor Sean Strickland auf der Hauptbühne ausgeknockt hatte.

Auch für Hollywoodstars war die UFC 276 ein Pflichttermin: So waren etwa Mel Gibson, Chris Pratt oder Shaquille O'Neal live vor Ort dabei. Rapper Drake kündigte bereits am Donnerstag in einem Facetime-Anruf mit Adesanya an, eine «coole Million» auf den Champion gesetzt zu haben.

UFC-Legende gibt Rücktritt bekannt

Immerhin am Nachmittag kam das Publikum auf seine Kosten: Gleich in der ersten Runde des ersten Kampfes nahm Julija Stoliarenko den Arm ihrer Widersacherin Jessica-Rose Clark mit einer Armbar genannten Technik derart fest in die Mangel, dass dieser nach hinten gedreht wurde. Wie Clark auf Instagram bekannt gab, wird sie den Ellbogen wohl operieren müssen.

Und als etwa Jalin Turner den Fight gegen Brad Ridell mit einer sogenannten «Guillotine» nach 45 Sekunden für sich entschied, war das Publikum begeistert. Und als die UFC-Legende Donald «Cowboy» Cerrone (39) nach seiner Niederlage seinen Rücktritt bekannt gab, ehrten ihn die Anwesenden mit einer Standing Ovation. «Ich liebe es einfach nicht mehr», so Cerrone.

Auch 20 Minuten war dank dem Hauptsponsor Monster Energy eine Woche lang live vor Ort bei der UFC International Fight Week dabei. Auf dem Programm stand unter anderem auch die Hall-of-Fame-Zeremonie. Sowohl McGregor-Bezwinger Khabib Nurmagomedov (33) als auch etwa Daniel Cormier (43) wurden dabei neu eingeführt. Auch das Wiegen vor dem Wettkampf gehörte zum Programm: Die Kämpfer müssen dabei beweisen, dass ihr Gewicht der Wettkampfklasse entspricht, in der sie antreten.

Zu den Vorbereitungen gehört unter anderem das sogenannte «Shedding»: Um das Kampfgewicht zu erreichen, werden innert kurzer Zeit möglichst viele Kilogramm abgespeckt. Dies passiert meistens durch eine rigorose Dehydration – die Kämpfer gehen in die Sauna und betreiben Kardio. Innert 24 Stunden verlieren sie so bis zu 9 Kilogramm – nur um bis zum Kampf einen Tag später wieder auf ihr normales Gewicht zu kommen.

UFC hat Europa im Visier

Noch haben traditionelle Boxkämpfe insgesamt mehr Zuschauer als UFC-Events, doch während im Boxen die Zuschauerzahlen seit Jahren stagnieren, nehmen sie bei den UFC-Kämpfen rasant zu. Gemäss UFC-Präsident Dana White ist die Organisation mittlerweile über neun Milliarden US-Dollar wert.