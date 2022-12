Lionel Messi und Emiliano Martínez kritisieren Schiri Mateu Lahoz

Die Niederlande und Argentinien haben bei ihrem dramatischen Viertelfinal-Spiel auch einen WM-Rekord an Gelben Karten aufgestellt. Insgesamt 15 Verwarnungen für Spieler beider Teams gab es zuvor noch bei keinem Spiel in der Geschichte der Fussball-Weltmeisterschaften. Der Niederländer Wout Weghorst sah seine Gelbe Karte am Freitagabend sogar, als er noch auf der Ersatzbank sass. Argentinien setzte sich am Ende vor 88’235 Zuschauern im Lusail-Stadion mit 4:3 im Elfmeterschiessen durch.