Deutschland-Frust nach WM-Out: «Schlimmste Tag meiner Karriere»

Darum gehts Deutschland gewinnt im letzten Gruppenspiel mit 4:2 gegen Costa Rica, scheidet aber trotzdem aus.

Japans 2:1-Erfolg über Spanien besiegelt das deutsche WM-Out.

Die enttäuschten Spieler erklären nach der Partie, wie es soweit kommen konnte.

Fussball-Deutschland liegt am Boden. Vier Jahre nach dem blamablen Vorrunden-Out in Russland reist der viermalige Weltmeister auch in Katar schon nach der Gruppenphase nach Hause. Der 4:2-Sieg gegen Costa Rica ist ohne Wert, weil Japan zeitgleich einen sensationellen 2:1-Coup gegen Spanien feiert.

Nach dem Ausscheiden finden die deutschen Spieler deutliche Worte. «Das ist der schlimmste Tag meiner Karriere», erklärte Joshua Kimmich. Der Bayern-Star gab gar an, dass er Angst habe, nun in ein tiefes Loch zu fallen. «Diese Misserfolge sind mit meiner Person verbunden», so Kimmich über das wiederholte Vorrunden-Out.

Kein Vorwurf an Spanien

Während nach Spielschluss in den Katakomben des Al-Bayt-Stadions zahlreiche gestandene Spieler wie Niklas Süle, Antonio Rüdiger oder Leroy Sané wortlos an den Journalisten vorbeiliefen, stellte sich mit Jamal Musiala (19) einer der jüngsten Spieler den zahlreichen Fragen. «Ihr könnt euch ja vorstellen, wie die Stimmung in der Kabine ist», sagte das Bayern-Juwel.

Mehrfach wollten die deutschen Journalisten von den Spielern wissen, ob auch eine gewisse Wut auf die Spanier herrschen würde, die mit ihrer Niederlage gegen Japan zum Ausscheiden beigetragen haben. «Wir müssen sauer auf uns sein, nicht auf Spanien», erklärte Torschütze Niclas Füllkrug. Am Ende hätte man gegen Costa Rica sogar genug Chancen gehabt, um den benötigten Kantersieg (mindestens acht Tore Vorsprung) einzufahren.

«Wütend auf uns selbst»

Ähnlich sah es auch Mittelfeldspieler Jonas Hofmann: «Wenn wir mit 3:0 oder 4:0 in die Pause gehen, dann bekommen die Spanier auch Druck», ärgerte sich der Gladbacher. Ausschlaggebend für das Aus sei am Ende die verlorene Auftaktpartie gegen Japan gewesen. «Am Ende war das erste Spiel entscheidend», fand auch Teamkollege Kimmich.

«Es ist sehr, sehr bitter», sagte Bayern-Star Serge Gnabry. «Eine WM findet nur alle vier Jahre statt. Dann hast du so viel Talent in der Mannschaft und scheidest in der Gruppenphase aus. Wir sind wütend auf uns selbst.»

Mit Manuel Neuer und Thomas Müller wurden gleich zwei Weltmeister von 2014 auf einen möglichen Rücktritt aus der Nationalmannschaft angesprochen. «Wenn ich weiterhin aufgeboten werden, dann komme ich», stellte der Bayern-Goalie klar.

Müller lässt Rücktritt offen

Anders scheint die Lage im Fall von Müller. Der Bayern-Stürmer hatte sich zuvor im TV-Interview eigentlich schon fast vom DFB-Team verabschiedet, ruderte dann aber etwas zurück. «Ich habe vorher meinen Emotionen freien Lauf gelassen», erklärte Müller. «Ich werde jetzt die nächsten Tage etwas nachdenken und dann mit meiner Frau und Hansi Flick über alles sprechen.»

Für ihn sei die Situation nicht mit jener vor viereinhalb Jahren in Russland vergleichbar. «Wir haben nach dem verlorenen Start-Spiel zwei ordentliche Leistungen gezeigt und gehen dieses Mal mit erhobenem Haupt nach Hause», erklärte Müller. Und trotzdem endet das Turnier in Katar für Deutschland erneut deutlich früher als erwartet.