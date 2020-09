Dreister Trophäen-Klau? : Der schmerzlich vermisste Pokal

Ägyptens Fussballnationalmannschaft gewann vor zehn Jahren den Afrika-Cup. Nun sind die Siegertrophäe und diverse andere Pokale verschwunden.

Im Tor von Ägypten stand damals Essam El Hadary, der in der Saison 2008/09 für den FC Sion spielte.

Der ägyptische Fusballverband (EFA) vermisst gleich mehrere alte Meisterschaftspokale, darunter auch die Trophäe für den Gewinn des Afrika-Cups 2010. Man untersuche nun, ob die Trophäen möglicherweise gestohlen wurden, als das Gebäude «bei einem Angriff der Hardcore-Fans» im Jahr 2013 gestürmt wurde, teilte der EFA mit. Damals hatten wütende Fans in Kairo den Sitz des Verbands gestürmt und in Brand gesetzt.

Das Fehlen der Pokale sei erst vor kurzem im Laufe von Um- und Aufräumarbeiten des EFA-Hauptquartiers aufgefallen und habe die Leitung des Verbands «schockiert». Für den Ausbau der Eingangshalle in ein Museum, habe man in den eigenen Lagerräumen nach mehreren Pokalen gesucht, hiess es in der EFA-Erklärung. Dort seien sie nach dem Fan-Angriff gelagert worden. Fraglich ist nun, ob die Pokale schon seit 2013 fehlen.