Säntismassiv: 19-Jähriger verschüttet – hohe Lawinengefahr im Alpstein

Kurz vor 15 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale in Herisau die entsprechende Meldung ein. Eine Person war von der Lawine mitgerissen worden.

Ob der Schwägalp ist es am Sonntag zu einem Lawinenniedergang gekommen, bei dem eine Person ums Leben kam.

Der Vorfall vom Wochenende weckt Erinnerungen an die Megalawine von 2019.

Am Säntismassiv ging am Sonntagnachmittag eine Lawine nieder.

Beim Säntismassiv wurde am Sonntagnachmittag ein Lawinenniedergang gemeldet. Die Lawine hat einen 19-jährigen Berggänger mitgerissen . Die Rettung musste unter erschwerten Bedingungen durchgeführt werden. Beim 19-jährigen Deutschen konnte nur noch der Tod festgestellt werden, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden bekannt gab. Sein Begleiter, ebenfalls aus Deutschland stammend, wurde leicht verletzt.

Ein News-Scout war am Sonntag vor Ort und konnte den Niedergang der Lawine beobachten. Er hörte die Polizei beim Telefonieren: «Sie sagten, dass eine Person verschüttet wurde.» Beim News-Scout löste das Geschehene ein mulmiges Gefühl aus: «Ein bisschen Respekt habe ich schon.» Auch die Rettung konnte er aus der Nähe beobachten: «Es war eindrücklich, wie die Person aus dem Schnee hochgezogen wurde.»

Herausfordernde Bergungsbedingungen

Die Suche und Bergung des Verunglückten fanden unter erschwerten Bedingungen statt. Zwei Rettungshelikopter unterstützten die Alpine Rettung. «Der Alpstein hat in den letzten Tagen viel Schnee bekommen», so Marcel Wehrlin, Mediensprecher der Kantonspolizei Ausserrhoden. Nicht nur die Schneelage, sondern auch das Wetter erschwerten die Bergung des 19-Jährigen. Weiter erklärt Wehrlin: «Es hatte wechselnde Nebelbänke», die Sicht sei dadurch stark eingeschränkt gewesen.

Die Alpine Rettung, unterstützt durch zwei Rettungshelikopter, konnte den Verunglückten unterhalb der Felswand am Fusse des Säntis lokalisieren und bergen.

Der 23-jährige Begleiter des Verunglückten zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vor Ort ambulant betreut. «Es gingen am Nachmittag noch weitere Lawinen nieder», so Wehrlin. Die Nachlawinen stellten jedoch keine Gefahr mehr dar und forderten keine weiteren Verletzten.

Wanderwege nicht abgesperrt

Die Bergwanderwege im Alpstein sind zwar nicht abgesperrt, aber grundsätzlich nicht offen. Guido Buob, Appenzellerland Tourismus, erklärt auf Anfrage von 20 Minuten: «Die offiziellen Markierungen der Bergwanderwege gelten nur für die schneefreie Zeit.» Tafeln mit der Aufschrift «Alpine Gefahren» machen die Leute auf das Risiko in den Bergen aufmerksam.

Doch wie gefährlich ist es, aktuell im Alpstein Wandern zu gehen? «Im Moment besteht eine sehr hohe Lawinengefahr und es ist nicht zu empfehlen, in die hohen Lagen zu gehen», so Buob. Da es in letzter Zeit viel geregnet hat, verstärke sich das Risiko: «Der Schnee ist extrem schwer und rutscht ab, es braucht nicht viel», sagt Buob.