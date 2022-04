Wetterumschwung : Der Schnee ist zurück – das sind eure besten Schnappschüsse

Mit dem April kehrt der Schnee zurück. Ist er bei dir in der Region liegengeblieben?

In der Schweiz fällt am Freitag vielerorts wieder Schnee.

Am Freitag fällt in der Schweiz wieder Schnee. Vor allem in den Bergen kann es einigen Neuschnee geben, doch auch im Flachland können die Schneeflocken ankommen. Sieht es bei euch auch schon so aus? Schickt uns eure besten Fotos und Videos.