Radprofi sattelt um

Der schnellste Pizza-Kurier Italiens

Umberto Marengo ist ein italienischer Radprofi. Weil er das Training zu Hause satt hatte, versucht er sich in einer anderen Sportart.

Idee vom Bürgemeister abgesegnet

Dieser Anbieter brachte den Radprofi auf eine Idee. Er könnte doch als Velokurier Essensbestellungen austragen. Marengo meldete sich telefonisch beim Bürgermeister und bekam von ihm grünes Licht. Der 27-Jährige schwingt sich seither in den Sattel und macht täglich 20 bis 30 Kurierfahrten in Collegno nahe Turin. So kommt er auf 50 bis 60 Kilometer am Tag, die er draussen auf dem Velo abspulen kann.