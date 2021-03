Am frühen Dienstagmorgen meldeten eine Passantin und ein Anwohner einen Brand in Nesslau SG. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand ein Schopf bereits in Vollbrand. Die Flammen hatten zudem auf das Wohnhaus übergegriffen. Das Paar im Pensionsalter, das im Haus wohnte, konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Das Ehepaar hat nicht nur sein Zuhause verloren, sondern auch seinen Besitz. Beide Gebäude sind komplett abgebrannt.