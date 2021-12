Der schönste Baumschmuck von klassisch bis verspielt

Die einen wollen stilvolle Kugeln in den üblich verdächtigen Weihnachtsfarben, die anderen wollen Hot Dogs, Dinos und Donuts über ihre Tannenzweige fädeln. Erlaubt ist, was gefällt. Jetzt müsst ihr euch also nur noch entscheiden. Sicher helfen unsere Baumschmuck-Top-20 dabei!

Hand hoch, wer seinen Ugly Christmas Sweater bereits seit dem ersten Advent rauf und runter trägt. Wie sieht es sonst in Sachen Weihnachtseinstimmung bei euch aus? Steht der Baum schon? Ist der Mistelzweig bereits wirks a m a n einem Hot Spot montiert? Falls ja, hätten wir da noch eine weitere Frage:

Die einen halten es an den Feiertagen ja am liebsten ganz klassisch in den Farben Rot und Grün oder Weiss und Gold. Vielleicht, weil Mama und Papa das damals auch s chon s o gemacht haben. Und nie lässt es sich schöner in Nostalgie schwelgen als an Weihnachten. Aber: Es ist auch die perfekte Zeit, um sich zu emanzipieren. Alles anders, neu und g anz g enau gegenteilig zu machen. Kunterbunte Anhänger in Flamingo-, Cupcake- oder Dinosaurierform waren die letzte n Jahre auf dem Vormarsch. Ihre Mission? Das klassische Weihnachtsfest aus den Angeln heben und eingestaubte Traditionen in die Flucht schlagen.

Ob bei euch zu Hause nun die Deko-Revolution lodert, oder ihr gerade die schönsten Familienerbstücke an die Zweige friemelt – wir sind für alle von euch durch das gesamte Internet gesurft und haben für jeden Gusto eine hübsch übersichtliche Baumschmuck - Top -Five zusammengestellt. Here you go:

Klassische Kugeln in Rot und Grün

Die Tanne saftig grün, der fabelhafte Zweiteiler von Santa feurig rot. Ja, bei dieser Farbkombi flammen auf der Stelle Christmas-Feelings in uns auf. Naheliegend also, Baum und Zuhause ebenso saftig-feurig zu gestalten . Wer sich jetzt zu 100% verstanden und abgeholt fühlt, slidet am besten einmal durch folgende Galerie.

Kugel im Zuckerstangen-Look von Søstrene Grene, Fr. 3.69 via sostrenegrene.online Søstrene Grene Herziges Anhänger-Set mit Rudolph, Schneemann und Bäumchen von Habitat, Fr. 9.50 via habitat-design.com Habitat Wie gefrorene Trauben: 3 Baumkugeln aus Glas mit Polyester-Überzug von Broste Copenhagen, Fr. 22.90 via connox.ch Connox

Eiszeit-Schmuck in Gold und Weiss

Satte Farben wie besagtes Santa-Rot kommen euch nicht in die Tüte, beziehungsweise die eigenen vier Wände? Fair enough. Dann habt ihr es vielleicht lieber zurückhaltend romantisch. Denjenigen mit einem Herz für Gold und Silber dient höchstens das Weiss des Schnees als anregende Inspiration. In Form von Baumschmuck sieht das dann wie folgt aus.

In der Farbe «Champagner»: Baumspitze aus Glas von Pfister, Fr. 12.90 via pfister.ch Pfister Schneeweisse Kugeln mit güldenen Ornamenten im 6er-Set von Livique, Fr. 77.70 via livique.ch Livique Hübscher Weihnachtszapfen von Zara Home, Fr. 8.90 via zarahome.com Zara Home

Natürliche Deko im DIY-Look

Auch selbst gebastelte Strohsterne und fragile Anhänger mit jahrzehntelanger Familientradition freuen sich dann und wann über etwas frischen Wind in der Deko-Runde. Wer dieses Jahr keine Zeit hat, um eigenhändig für festlichen Nachschub zu sorgen, darf ausnahmsweise schummeln. Zum Beispiel mit einem der Stücke aus unserer Top Five.

Wie selbst gemacht: 3 Sterne aus Papier von Broste Copenhagen, Fr. 39.90 via westwingnow.ch Westwing Now Muss ja keiner wissen, dass wir das Rössli nicht eigenhändig geschnitzt haben. Pfister, Fr. 7.90 via pfister.ch Pfister Da werden Kindheitserinnerungen wach. Strohstern von IKEA, Fr. 7.95 via ikea.com IKEA

Baumschmuck zum Anbeissen

Ein Sixpack Bier? Ein Spiegelei? Wir erwähnten es ja bereits: An unseren Tannenzweigen spielen sich mitunter sonderbare Szenen ab. Uns macht das Appetit. Auf Bier und Spiegelei, aber auch auf noch mehr kunterbunte Kuriositäten. Ein ganzes Festmahl an Weihnachtsdeko servieren wir euch darum genau hier.

Na dann: Prost! Bier-Sixpack für den Baum von Globus, Fr. 29.90 via globus.ch Globus Jemand Appetit auf ein Gipfeli? Manor hat grad frisch gebacken, Fr. 9.95 via manor.ch Manor Fries before Guys – und Fries als Baumschmuck. Von Vondels, Fr. 13.88 via thelittlegreenbag.ch The Little Green Bag