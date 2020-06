ÖV-Präsident zu Maskenempfehlung

«Der Schuss ist nach hinten losgegangen»

Neun von zehn Personen tragen keine Maske im ÖV, resümiert der Präsident des Verbands öffentlicher Verkehr im Interview. Für ihn ist «der Schuss nach hinten losgegangen». Sein Appell: Pendler, geniert euch nicht für die Maske.

Herr Schmassmann, die Züge füllen sich wieder, Schüler fahren wieder zur Schule, immer mehr Personen kehren wieder an ihren Arbeitsplatz zurück. Eine Maske trägt nur eine winzige Minderheit. Was ist schiefgelaufen?

Die Hoffnung, dass die Pendler von sich aus Masken tragen würden, hat sich nicht bestätigt. Wir rechneten mit mehr sozialer Kontrolle. Dass man schräg angeschaut wird, wenn man keine Maske trägt. Wäre die Empfehlung von Anfang an mehrheitlich befolgt worden, hätte das vielleicht geklappt. Aber in meinen Augen ist der Schuss nach hinten losgegangen. Einige hatten anfänglich eine Maske an und mussten feststellen, dass die Mehrheit nicht mitmacht. Jetzt ist das Gegenteil der Fall, und neun von zehn Personen tragen keine Maske.