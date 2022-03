Wirtschaft schrumpft – Der Schweiz drohen mehr Arbeitslose wegen Ukraine-Krieg

Krieg treibt Inflation an

Der Ukraine-Krieg lässt laut KOF auch die Inflation stärker steigen. Anders als in Teilen Europas und den USA, wo die Inflation schon zum zweistelligen Bereich tendiert, bleibt die Inflation in der Schweiz tief. So dürften die Konsumpreise in einem günstigen Szenario um 1,6 Prozent steigen. Im Jahr 2023 geht der Anstieg aber bereits auf 0,8 Prozent zurück. Dauert der Krieg an, dürfte die Teuerung aber auf 2,8 Prozent ansteigen und 2023 auf 1,2 Prozent liegen, wie das KOF schreibt.