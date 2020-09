«Prekäre Situation»Der Schweiz droht ein Handschuh-Engpass

Weltweit fehlt es zurzeit an Einweg- und Untersuchungshandschuhen.

Die Situation erinnert schwer an das Maskendebakel zu Beginn der Pandemie: Weltweit fehlt es zurzeit an Einweg- und Untersuchungshandschuhen. «Die Situation ist sehr angespannt», sagt Rolf Kaufmann, Sprecher des Fachhändlers Meditrade. Die Beschaffungssituation sei «prekär», warnt Grosshändler Weita auf ihrer Website. Und dies sei erst der Anfang: «Wir gehen davon aus, dass die Verknappung von Einweghandschuhen sich in den nächsten Monaten weiter zuspitzt», teilt das Unternehmen Lyreco mit.