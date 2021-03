Datenchaos droht : Der Schweiz fehlen die Daten für einen Impfpass

Hunderttausende haben in der Schweiz bereits eine Corona-Impfung erhalten. Ein Impfpass soll möglichst rasch mehr Freiheit bringen. Doch bisher erhalten Geimpfte nur einen Zettel, ein zentrales Register gibt es nicht.

Wer hat das Vakzin schon bekommen? Impfdosen in der Zürcher Kantonsapotheke. (Archivbild)

Es fehlen in der Schweiz jedoch die Datenbanken, in denen alle Corona-Impfungen inklusive der notwendigen Personendaten erfasst werden.

National- und Ständerat sind sich einig: Auch die Schweiz soll Impfpässe ausstellen – persönlich und fälschungssicher sollen sie sein sowie überall auf ihre Authentizität überprüfbar, auch auf Reisen ins Ausland. So steht es im neuen Covid-Gesetz, bei dem heute im Parlament die Schlussabstimmungen anstehen. Der Bundesrat dürfte sich bei der Ausgestaltung des Impfpasses am Projekt der EU orientieren. Erst am Mittwoch hat sie dem Schengen-Land Schweiz eine Zusammenarbeit angeboten.