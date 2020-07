Nachfrage steigt, Angebot sinkt

Der Schweiz gehen die Velos aus

Drahtesel sind gefragt wie nie. Nur haben viele grosse Hersteller Probleme mit ihren Lieferketten. Besser läuft es bei Schweizer Unternehmen.

Maskenpflicht im ÖV, Einschränkungen bei den Reisezielen: Selten überlegten sich in der Schweiz so viele Menschen, die Sommerferien auf dem Sattel zu verbringen.

Schweizer Hersteller können liefern

Besser läuft das Geschäft für Produzenten, die ihre Velos grösstenteils in der Schweiz herstellen. Auch bei ihnen dauert es länger, bis die Drahtesel ausgeliefert werden können. Da sie aber häufig im höheren Preissegment verkaufen, sind die Kunden an längere Wartezeiten gewöhnt.

So sagt etwa Sebastian Marten, Verkaufsleiter beim Zürcher Hersteller MTB Cycletech: «Wir produzieren in Bassersdorf im Kanton Zürich und ausschliesslich auf Kundenauftrag. So sind wir bei jedem Bike flexibel in der Produktion und können uns nach der Verfügbarkeit der Teile richten.»