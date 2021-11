Gesundheitsbranche warnt – Der Schweiz gehen lebensnotwendige Medikamente aus

Die Schweiz steht für Big Pharma: Roche und Novartis gehören zu den weltweit grössten Pharmamultis. Trotzdem leide man hierzulande an Lieferproblemen – die immer grösser werden, wie Mathias Früh, Leiter Gesundheitspolitik bei Helsana, am Mittwoch bei der Präsentation des 8. Arzneimittelreports sagt.

Corona hat die Lieferprobleme noch verstärkt

Zudem brauche es mehr Medikamentenvielfalt im Land. Denn bei den Nachahmerpräparaten hinkt die Schweiz hinterher. 23 Prozent beträgt die Schweizer Generika-Quote, in Deutschland sinds rund 80 Prozent. So gibt es etwa für das Blutdrucksenkmittel Isoptin hierzulande keine Generika, in Deutschland aber vier.