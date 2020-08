Patrizia Laeri bestätigt Der Schweizer CNN-Sender macht dicht

CNN Money Switzerland ist am Ende: Der Sender hat kein Geld mehr und muss zu machen. Schon seit längerem haben Mitarbeiter keinen Lohn mehr erhalten.

Der Privatsender CNN Money Switzerland macht dicht. Es fehlt an Geld. Besonders hart trifft es die 27 Angestellten: Sie haben seit April keinen oder nur Teile ihres Lohns erhalten, wie eine Mitarbeiterin gegenüber 20 Minuten bestätigt.

Erst gerade hat der Sender die bekannte SRF-Moderatorin Patrizia Laeri als Chefredaktorin und Aushängeschild rekrutiert. Die ehemalige Moderatorin der Sendungen SRF Börse und SRF Eco hat per Anfang Juli zu CNN Money Switzerland gewechselt. Sie bestätigte nun das Ende des Senders gegenüber dem «Tages-Anzeiger»

Während viele Angestellte mit finanziellen Schwierigkeiten kämpfen, machte CEO Christophe Rasch Luxusferien in Südeuropa. Er und seine Partnerin Delia Collardi, die Schwester von Boris Collardi, einer von sieben Partnern der Genfer Privatbank Pictet, posteten Fotos davon auf Social Media. Intern sorgte dieses Verhalten für Unmut, wie «CH Media» schreibt.

Tiefe Einschaltquoten und teure Studios

Für die finanziellen Schwierigkeiten scheint es mehrere Gründe zu geben: So sind die Einschaltquoten schlecht. Laut «Inside Paradeplatz» verharren diese im nicht messbaren Bereich. Obwohl der Sender immer wieder bekannte Leute interviewt hat, sind die Zuschauer ausgeblieben.

Auch investierte der CEO sehr viel Geld in den Aufbau des Studios in Zürich. Dieses Jahr liess er dann noch ein zweites TV-Studio in der Westschweiz bauen. Dabei ist unbekannt, wie hoch die Lizenzgebühr von CNN ist, die der Schweizer Sender bezahlen muss.