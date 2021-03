Für den Branchenverband SMPA kommt dieser Entscheid einer Ohrfeige gleich: «Seit Monaten lässt uns der Bundesrat hängen», sagt Geschäftsführer Stefan Breitenmoser. «Jetzt wird die Diskussion in die Länge gezogen und nach wie vor ist unklar, ob Veranstaltende auf ihren Kosten sitzen bleiben, wenn sie jetzt die Planung hochfahren und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Kurzarbeit holen. Diese Situation ist untragbar und provoziert Entscheide wie am Mittwoch vom Greenfield Festival.» Dessen Organisatoren haben beschlossen, das Greenfield 2021 abzusagen.

«Leute sehnen sich nach ausgedehntem Fest»

Das Wichtigste sind für Pfammatter aber die zehntausenden Menschen, die sich schon Tickets gekauft hätten. Sie wollten endlich wieder unbeschwert eine grosse Party feiern: «Mit seinem zögerlichen Handeln beim Impfen und bei den Regeln für Grossanlässe lässt der Bundesrat auch die Menschen in der Luft hängen, die sich seit einem Jahr an die Regeln halten und nach einem ausgelassenen Fest sehnen.» Die Ausgangslage sei klar: «Für die Openairs im Juli wird es so oder so schon schwierig, für den August hoffen wir noch.»