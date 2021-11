«Für Fussball begeistern» – Der Fussballverband will die Frauen-EM 2025 in die Schweiz holen

«Ein grosses Turnier in unserem Land ist zugleich auch eine grosse Chance, den Frauenfussball in der Schweiz weiter zu fördern und noch populärer zu machen. Wir wollen noch mehr Frauen und Mädchen in unserem Land für den Fussball begeistern», sagt SFV-Zentralpräsident Dominique Blanc zur geplanten Kandidatur.

Zweite Teilnahme 2022

Die Schweizer Frauen-Nati hat 2017 erstmals an einer EM teilgenommen. Am Turnier in den Niederlanden scheiterte das Nationalteam aber bereits in der Gruppenphase. Für die EM 2022 in England hat sich die Schweiz in extremis qualifiziert: In den Playoffs setzte sich das Team von Trainer Nils Nielsen erst im Penaltyschiessen gegen Tschechien durch (siehe Video oben). So spielt die Nati im kommenden Juli in der Gruppenphase gegen Titelverteidiger Niederlande, Schweden und Russland.