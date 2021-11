H.P. Baxxter - Der Scooter-Frontmann und seine Freundin haben sich getrennt

Sie seien aber immer noch Freunde. Fotos zeigen die beiden Ende September an einem Oldtimer-Treffen in Hamburg.

In aller Freundschaft getrennt

Gegenüber «Bild» führt der 57-Jährige aus, wie es zu der Trennung gekommen sei: «Manchmal passen Dinge nicht so zusammen und plötzlich ist man entfremdet. Bei uns wurde aus Liebe Freundschaft. Wir haben noch regelmässig Kontakt». Dass sie tatsächlich noch regen Kontakt pflegen, zeigen auch Bilder von einem Oldtimer-Treffen Ende September in Hamburg. Lysann ist derzeit mit einer Freundin auf Amerika-Reise. «Sie musste einfach mal raus, sie ist mit einer Freundin dort», so Baxxter über ihren Auslandsaufenthalt. Er selber konzentriert sich im Studio auf die Arbeit an neuen Hits.