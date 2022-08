Klöntalersee GL: «Der See ist sicher krank und hat Tollwut»

Eine Schaumbildung am Ufer des Klöntalersees in Glarus Süd lässt Anwohner und Mitglieder einer Facebook-Gruppe stutzig werden. Die Leiterin der Abteilung Umweltschutz und Energie ordnet das Phänomen ein.

Darum gehts In einer Facebook-Gruppe aus dem Kanton Glarus wird darüber gerätselt, weshalb sich Schaum am Ufer des Klöntalersees angespült haben könnte.

Einige vermuten, dass es sich um eine Verschmutzung des Gewässers handeln könnte.

Eine Expertin verrät Tipps, wie der Ursprung des Schaums auch von Laien gefunden werden kann.

In einer Facebook-Gruppe wundern sich Anwohnende des Kantons Glarus über eine Schaumbildung am Ufer des Klöntalersees in Glarus Süd. Es wird spekuliert, ob wohl ausgelaufene Gülle oder gar Chemikalien der Auslöser für den Schaum am Ufer des Bergsees sind. «Das Foto ist am Sonntag im Klöntal entstanden», sagt die Frau, die den Beitrag im sozialen Medium verfasst hat. Sie selbst hat keine Ahnung, um was für eine Art Schaum es sich handelt und woher er kommen könnte.

Eine Person in den Kommentaren hat eine Idee, was für eine Substanz sich am Ufer angespült hat. «Der Schaum bildet sich aus natürlichem Eiweiss, wie das auch im Meer passiert. Ist aber nicht zum Verzehr geeignet», schreibt sie scherzend dazu. «Der See ist sicher krank und hat Tollwut», schreibt ein weiterer Komiker in die Kommentarfunktion.

Natürliche Ursache im Vordergrund

Der Abteilung Umweltschutz und Energie in Glarus ist kein schädlicher Stoff, der sich im Klöntalersee befinden soll, bekannt. Anhand eines Fotos liesse sich der Ursprung auch nicht ganz einfach erkennen, wie Abteilungsleiterin Petra Vögeli auf Anfrage sagt. Es sei jedoch durchaus möglich, dass es aufgrund von natürlichen Gegebenheiten und entsprechenden Wetter- und Windverhältnissen am Südufer des Sees zu solchen Schaumansammlungen kommen kann.

Die Schaumbildung im Frühjahr und Sommer habe oftmals natürliche Ursachen: «Der Schaum bildet sich aus Eiweissen und Biotensiden, die sich zunächst oben auf dem Wasser sammeln. Das mindert die Oberflächenspannung. Gerät das Wasser in Bewegung, kommt Luft dazu und Schaum entsteht, ähnlich wie beim Händewaschen mit Seife», so Vögeli. Dieser Schaum sammle sich dann am jeweiligen Ufer, wo ihn der Wind hingetrieben hat. Er weise eine weisse bis gelblich-bräunliche Färbung auf und enthält kleinste Teile von Pflanzen und Insekten. «Auch riecht dieser Schaum eher erdig, oder falls Algen enthalten sind, auch etwas fischig», so Vögeli weiter.

Laien-Tricks zur Erkennung von Verschmutzung

Um als Laie abschätzen zu können, ob der Schaum einen natürlichen oder unnatürlichen Ursprung hat, gäbe es ein paar einfache Tricks: «Ist der Schaum weiss bis bräunlich, ist er vermutlich biologisch entstanden», so Vögeli. «Falls jedoch die Schaumblasen in allen Regenbogenfarben schimmern und es nach Waschmittel, Parfüm oder auch Jauche riecht und zusätzlich auch noch eine Wassertrübung vorliegt, kann dies ein Indikator dafür sein, dass hier Gülle, Abwässer oder Dünger ins Gewässer gelangt ist.»

Dann solle man die Abteilung Umweltschutz und Energie informieren, die dann das Wasser analysiert. Zudem sei eine Verunreinigung beispielsweise durch Gülle oder Jauche eher lokal erkennbar, während natürlicher Schaum sich tendenziell grossflächig ausbreitet.

Eine weitere Möglichkeit, um die Situation abschätzen zu können, bietet die Entnahme einer Wasserprobe inklusive Schaum: «Man füllt den Schaum in eine Flasche. Zerfällt er und lässt sich auch durch Schütteln nicht neu erzeugen, ist davon auszugehen, dass er natürlichen Ursprungs ist», erklärt die Abteilungsleiterin. Vom Menschen, zum Beispiel durch Tenside, verursachter Schaum dagegen bilde sich wieder neu. Um eindeutige Befunde über die Substanz zu erhalten, müsse die Probe jedoch ins Labor geschickt werden.

