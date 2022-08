Die Messe «Wohlfühl-Tage» in Luzern steht in der Kritik, weil sie unter anderem Peter Fitzek als Gastredner einlädt. Fitzek ist ein bekannter Reichsbürger – eine Bewegung, zu der gewaltbereite Rechtsextremisten gehören. In einem offenen Brief fordern linke Aktivisten die Absage der Messe.

«Diese Fanatiker sind gefährlich» : Der selbst ernannte König Deutschlands hält Vortrag in der Luzerner Messe

1 / 6 Peter Fitzek ist einer der Redner, die dieses Jahr an der Wohlfühl-Tage-Messe in Luzern einen Vortrag halten. Der der Reichsbürgerbewegung angehörende Fitzek hat sich selbst zum König von Deutschland gekrönt. Screenshot: Youtube Während vier Tagen können sich die Besucherinnen und Besucher in Workshops und Vorträgen mit Gesundheit, Heilung und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Wohlfühl-Tage In einem offenen Brief fordert die linksalternative Gruppierung RESolut die Messeleitung auf, den Event abzusagen. 20min/Gianni Walther

Darum gehts Im September finden in der Luzerner Messe die Wohlfühl-Tage statt. Eine Messe im Zeichen von Gesundheit, Heilung und Persönlichkeitsentwicklung.

Viele der Rednerinnen und Redner sind umstrittene Persönlichkeiten, die etwa für hohe Preise Krebsheilung versprechen.

Die linksalternative Gruppierung RESolut forderte daher in einem offenen Brief die Luzerner Messe auf, den Event abzusagen.

Besonders kritisch sehen sie den Auftritt von Peter Fitzek, der ein bekanntes Mitglied der als extremistisch eingestuften Reichsbürgerbewegung ist.

Die Luzerner Messe und die Organisation der Wohlfühl-Tage sehen kein Problem in der Auswahl an Rednerinnen und Rednern.

RESolut verweist auf die hohe Gewaltbereitschaft der Anhänger der Reichsbürgerbewegung und bleibt deswegen anonym.

Die Wohfühl-Tage in der Luzerner Messe stehen ganz im Zeichen von Gesundheit, Heilung und Persönlichkeitsentwicklung. Während vier Tagen können sich Interessierte in Workshops und Vorträgen zum Beispiel mit dem Jenseits, Engel-Heilung oder höheren Bewusstseinsebenen beschäftigen. Die dabei auftretenden Rednerinnen und Redner sind jedoch teilweise höchst umstritten und geben beispielsweise an, zu stolzen Preisen Krebs heilen zu können.

«Hinter einem harmlos klingenden Namen verstecken sich Esoterik, Extremismus und Betrügerei.» Offener Brief der Gruppierung RESolut

In einem offenen Brief fordert nun die linksalternative Gruppierung RESolut die Absage der Wohlfühl-Tage. In dem Brief schreibt sie, dass viele der Referenten und Referentinnen verzweifelten Personen Heilung durch übersinnliche Kräfte versprechen und ihnen somit das Geld aus den Taschen ziehen. «Solche Praktiken

sind aber nicht nur schändlich, weil sie den Menschen das Geld aus der Tasche ziehen. Sie können bis

zum Tod führen, wenn sie bei Menschen mit schweren Krankheiten wie etwa Krebs angewendet

werden», schreibt RESolut.

Deutsche Reichsbürger auch in der Schweiz

Besonders kritisch steht RESolut dem Auftritt von Peter Fitzek gegenüber – selbst ernannter «König von Deutschland». Fitzek gehört der Reichsbürgerbewegung an, welche vom deutschen Verfassungsschutz als gefährlich eingestuft und überwacht wird. Die Reichsbürger lehnen die Existenz oder Legitimität der Bundesrepublik Deutschland sowie deren Rechtsordnung fundamental ab. Der Verfassungsschutz gibt an, dass im Jahr 2021 in Deutschland den Reichsbürgern 1011 extremistische Straftaten zugerechnet wurden.

An den Wohlfühl-Tagen wird Fitzek unter dem Namen Peter Menschensohn über den von ihm gegründeten ersten echten Gemeinwohlstaat, das Königreich Deutschland, referieren. Zum einen warnt er vor Überwachung und Missbrauch der Staatsmacht, gleichzeitig überwacht Fitzek gemäss eigenen Angaben als oberster Souverän des Königreichs Deutschland die Einhaltung seiner Verfassung.

Carole Wälti, Sprecherin des Nachrichtendienstes des Bundes NDB, gibt auf Anfrage an, dass einzelne Aktivitäten der Reichsbürger auch in der Schweiz verzeichnet wurden. «Gewalttätige Aktivitäten in der Schweiz konnte der NDB bisher nicht verzeichnen.»

RESolut fürchtet gewalttätige Angriffe

Die Messe Luzern gibt in einer Stellungnahme an, bisher nur gute Erfahrungen mit den Wohlfühl-Tagen gemacht zu haben, und sieht daher keinen Grund für eine Absage. «Auch sind uns betreffend die Wohlfühltage keine Rechtswidrigkeiten bekannt», heisst es.

Die Organisation der Wohlfühl-Tage gibt sich zu den Vorwürfen überrascht und sieht keine Problematik bei der Reichsbürgerbewegung: «Wir setzen bei unseren Ausstellern, wie auch bezüglich unserer Besucher und Besucherinnen sehr auf Selbstverantwortung», so die Kommunikationssprecherin Ruth Stylianou-Oberli auf Anfrage. Zu den einzelnen Vorwürfen von RESolut nehmen sie keine Stellung. Des Weiteren zeigt sich die Organisation irritiert darüber, dass die linke Gruppierung zwar eine Vielzahl der Gäste an der Messe namentlich anprangert, selber aber anonym bleiben will.

«Diese Fanatiker sind gefährlich und haben auch Waffen.» C.B.*, Vertreter der Gruppierung RESolut

C.B.*, Vertreter der Gruppierung RESolut, findet auch, dass man bei einer solchen Kritik grundsätzlich mit eigenem Namen hinstehen soll. «Aber das geht nicht, wenn man es mit solchen Leuten zu tun hat. Diese Fanatiker sind gefährlich und haben auch Waffen.» Er verweist darauf, dass Fitzeks Umfeld als äusserst gefährlich eingeschätzt werde und RESolut daher nicht ohne die Garantie absoluter Anonymität eine Ansprechperson zur Verfügung stellen könne.

*Name der Redaktion bekannt