«Der Sex mit meinem Freund ist komisch!»

Frage von Anne (49) an Doktor Sex

Ich (49) habe einen Freund. Der Sex mit ihm ist erstens selten und zweitens komisch. Er will immer nur am Morgen, da er tagsüber und am Abend dafür zu müde sei. Sein Penis wird aber gar nie richtig hart. Auch wenn ich ihn mal anmache, läuft in seiner Hose nichts. Einen Orgasmus hatte er nur etwa jedes zehnte Mal.