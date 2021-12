Ask me Anything - «Der Sex mit meinem Freund tut weh und deshalb habe ich keine Lust darauf!»

Lias Frage an die Community:

«Ich habe seit etwa fünf Jahren einen Freund und liebe ihn über alles. Anfangs war unser Sexleben super, wobei ich aber sagen muss, dass ich nach dem Sex oft Schmerzen hatte. Damals war es mir jedoch egal, doch mit der Zeit wurde es immer schlimmer. Ich habe Schmerzen während des Sex, aber auch noch tagelang danach. Es ist so schlimm, dass ich nicht mal mehr mit ihm schlafen will. Wie oft wir Sex im Jahr haben, kann ich an zwei Händen abzählen… Ich weiss, dass das schlimm ist und er tut mir total leid, aber ich weiss nicht weiter. Langsam entwickle ich eine regelrechte Phobie! Aber an ihm persönlich liegt es nicht, ich finde ihn noch immer anziehend, doch der Schmerz schreckt mich halt einfach ab. Bei meiner Frauenärztin war ich auch schon, sie kann nichts erkennen… Ich weiss nicht, was ich tun soll! Ich habe sogar überlegt, mit einem anderen Mann zu schlafen, um zu sehen, ob es dann auch so ist, oder ob es etwas ändert?! Ich weiss einfach nicht mehr weiter, was ich aber weiss, ist, dass es so nicht weitergehen kann…»