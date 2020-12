Die Polizei kontrollierte am Sonntag eine Socar-Tankstelle in Füllinsdorf, nachdem Meldungen eingegangen waren, dass der dortige Migrolino-Shop geöffnet sei.

Ein Migrolinos-Shop in Füllinsdorf rief am Sonntag die Baselbieter Polizei auf den Plan. Dies nachdem mehrere Meldungen eingegangen waren, dass der Shop trotz des Sonntagsverkaufsverbots geöffnet hatte. Auch Fotos der 20-Minuten-Community liessen diesen Eindruck aufkommen. «Der Shop öffnet trotz den neuen Covid-Regeln», empörte sich ein Leser. Und eine Leserin meldete: «Dort ist die Hölle los.»

Die Baselbieter Polizei hat übers Wochenende insgesamt 139 Kontrollen in Läden, Restaurants und Bars durchgeführt, um die Einhaltung der Sperrstunde oder des Sonntagsverkaufsverbots sicherzustellen. Dabei sei insbesondere die Aufklärung darüber, was erlaubt ist und was nicht im Vordergrund gestanden. Anzeigen wegen grober Verstösse waren bis am Montag noch nicht an die Staatsanwaltschaft überwiesen worden.