Zürich: Der Silvesterzauber geht in die nächste Runde – wird es das letzte Feuerwerk?

Am Samstag geht der Zürcher Silvesterzauber in die nächste Runde.

Feiernd ins Jahr 2023 – nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause findet das beliebte Neujahrsfeuerwerk «Silvesterzauber» auf dem Zürichsee wieder statt. Um Punkt 20 Minuten nach Mitternacht startet das Spektakel am Nachthimmel, wobei der Himmel für 15 Minuten von rund 10’000 Feuerwerksraketen in verschiedenen Farben erleuchtet wird. Laut Stadtpolizei Zürich ist aber das Abbrennen von privaten Feuerwerkskörpern auf dem Festgelände verboten.

Der Silvesterzauber bietet viel mehr als nur das bekannte Feuerwerk. Das Festgelände öffnet um 14 Uhr und bietet Speisen und Getränke an rund 40 Ständen. Ab 20 Uhr beginnt die Musik in den Bars und auf verschiedenen Festplätzen. «Die Freude, dass der Silvesterzauber wieder in seiner gewohnten Pracht stattfinden kann, ist gross», sagt Ueli Heer, Mediensprecher des Silvesterzaubers. Man freue sich neben dem Feuerwerk insbesondere auf die Stände und darauf, dass Menschen wieder in grossen Mengen zusammen feiern könnten. «Davon lebt der Event.» Erwartet werden rund 150’000 Besucherinnen und Besucher.