Schluss mit klein und leicht: Der Smart #1 ist ein edler SUV.

Der kleine Smart schlägt hohe Wellen, seit er 1998 auf die Strassen rollte. Der sympathische Winzling war stets jung, bunt und frech und somit ein idealer Werbeträger in den urbanen Zentren dieser Welt. Hohe Wellen schlägt nun auch der neue Smart namens #1 (ausgesprochen: Hashtag One): Er hat mit dem ursprünglichen Smart bis auf den Markennamen und den verspielten Charakter aber nichts mehr gemein – er ist ein stattlicher SUV mit chinesischer Technik und deutschem Design, rein elektrisch angetrieben und topmodern ausgestattet. Doch schauen wir zunächst zurück.

Deutsch-chinesisches Produkt

Ein kommerzieller Erfolg wurde der Smart nie, und so verkaufte Mercedes 2019 die Hälfte der Anteile an den chinesischen Hersteller Geely, der bereits andere europäische Marken wie Volvo oder Lotus aufgekauft hat. Seit 2020 gehört die Marke Smart nun einem Joint Venture zwischen Mercedes und Geely, beide Konzerne halten die Hälfte der Anteile. Und so ist auch der #1 ein Produkt beider Hersteller: Das Design stammt von Mercedes-Designer Kai Sieber und seinem Team, die Technik des Elektro-SUV liefert Geely.

Diese Mischung scheint gut zu funktionieren. Der 4,27 Meter lange Fünfsitzer ist gefällig gestaltet mit witzigen Details und cleveren Features, und er ist wie die Urversion jung, frech und hip. Der SUV wurde von Grund auf als Elektroauto konzipiert und bietet die entsprechenden Vorteile, wie sehr kurze Überhänge, einen langen Radstand und die daraus resultierenden guten Platzverhältnisse. Schlüssel gibt es keinen mehr, der #1 fährt die Türgriffe aus, sobald das Smartphone seines Besitzers in der Nähe ist. Dieser digitale Schlüssel kann auch geteilt und an andere verschickt werden, falls man das Auto mal nicht selbst nutzt.

Angetrieben wird der #1 von einem Elektromotor mit 200 kW (272 PS) Leistung an der Hinterachse, in die Schweiz kommt allerdings die Variante Pro+ mit zwei Motoren und Allradantrieb. Eine 66-kWh-Batterie sorgt für eine Reichweite von 420 bis 440 Kilometern, geladen wird mit bis zu 150 kW, was eine Ladung von zehn bis 80 Prozent in 30 Minuten möglich macht.