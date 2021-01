Konföderierten-Flagge im Capitol : Der Sohn prahlte damit, jetzt klickten die Handschellen

Das Foto eines Mannes, der mit der Flagge der Konföderierten in das Capitol marschiert war, ging um die Welt. Jetzt wurde er festgenommen – zusammen mit seinem Sohn, der geprahlt hatte, am Sturm dabei gewesen zu sein.

Einen Tag nach dem Sturm aufs Capitol patrouillieren Mitglieder des Swat-Teams in der National Statuary Hall.

Nach der Erstürmung des US-Kapitols durch Anhänger von US-Präsident Donald Trump ist ein Mann festgenommen worden, der dort mit einer Konföderierten-Flagge gesichtet worden war. Er und sein Sohn seien im Staat Delaware in Gewahrsam genommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Ausfindig gemacht wurde der Flaggenträger mithilfe eines Fotos, das ihn am vergangenen Mittwoch im Kongresssitz in Washington zeigte. Den Angaben zufolge waren er und sein Sohn über ein zertrümmertes Fenster in das Senatsgebäude eingedrungen.