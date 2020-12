Nach über 20 Jahren ist Schluss. Das Restaurant Der Sonnenberg in Zürich stellt den Betrieb per Mitte Dezember vorübergehend ein, wie die Freddy-Burger-Management-Gruppe am Dienstag mitteilt. Wie lange das Lokal geschlossen bleibt, ist unklar. Bis Mitte 2021 soll eine Wiedereröffnung mit einem neuen Konzept in Angriff genommen werden. Den neun Mitarbeitenden wurde gekündigt.