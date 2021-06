Da brennt das Handy-Display - Der Sonntag wird heiss – «Brawl Stars League»-Finals jetzt live

«Brawl Stars» gehört zu den beliebtesten Mobile-Games der Welt. In Dreier-Gruppen kämpfen zwei Teams gegeneinander und müssen eine Vielzahl von Aufgaben meistern. So müssen zum Beispiel ein Fussball ins Tor gekickt , eine Fläche eingenommen oder alle Gegner nacheinander eliminiert werden, bis niemand vom Gegnerteam mehr übrig ist. Das klingt im ersten Moment einfach, da sich aber jeder Brawler anders spielt und es unzählige Modi gibt, braucht es viel Zeit, um «Brawl Stars» zu meistern. Schon nur, weil nicht jeder Charakter für jeden der unzähligen Modi geeignet ist.

Eine Lektion, wie man das Spiel spielt, seht ihr jetzt in den «EWZ Brawl Stars League»-Finals. Hier kämpfen zum Beispiel die E-LVETS um die Krone, die sich durch verschiedene Cups qualifiziert haben und keine Unbekannten in der Szene sind. So standen sie letztes Jahr schon im Postfinance Gaming Cup Finale und verloren dieses nur hauchdünn. Heute kämpfen die acht besten Teams der Qualifikation gegeneinander.



Auffallend: Die Organisation Crystal Gaming schafft es gleich mit drei Teams in die Finals und könnte so das ganze Podest füllen. Die Finals sind live vom EWZ Kraftwerk Selnau, somit können die Akkus der Smartphones sicher wieder aufgeladen werden. Ab 13 Uhr gehts hier los mit dem Besten, was die «Brawl Stars»-Szene der Schweiz zu bieten hat.