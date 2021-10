«NHL 22» - Der Spengler Cup wird digital

Das älteste Eishockeyturnier der Welt ist auch eines der wichtigsten E-Sport-Turniere der Schweiz. Während Tausende Fans Ende Jahr nach Davos pilgern, kämpfen parallel die besten E-Sportler und E-Sportlerinnen der Schweiz um die Trophäe im eSpengler Cup. Ab dem 6. November kann man sich qualifizieren und dann mit der E-Sport-Elite messen. Du brauchst nur die PS4-Version von «NHL 22» – und ein wenig Geschick.



Sechs Personen schaffen es in die Gruppenphase, die ab dem 27. Dezember gleichzeitig zum Spengler Cup stattfindet. Das Finale am 30. Dezember findet in der Gameturnier Arena in Zürich statt und wird live bei 20 Minuten übertragen. Auch die Fans in Davos werden in den Genuss der E-Sportler und E-Sportlerinnen kommen, denn die virtuellen Spiele werden auf dem Videocube im Eisstadion und im Fanzelt zu sehen sein. Die Teilnehmenden kämpfen um einen Preispool von 10’000 Schweizer Franken. Weiter gibt es vor Ort während des Spengler Cups die «Beat a Pro Area». Hier kann man mit Profis eine Runde «NHL 22» auf der PS5 spielen – oder einen richtigen Eishockeystock in die Hand nehmen.