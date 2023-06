Super League: Der Spielplan der neuen Saison ist da

Am Wochenende vom 22. und 23. Juli 2023 beginnt in der Super League eine neue Ära. Neu sind 12 Vereine dabei und es gibt einen neuen, zweistufigen Modus. Die Clubs werden in den ersten 33 Runden dreimal gegeneinander antreten. Für die letzten 5 Meisterschaftsrunden wird die Tabelle in der Mitte geteilt und die Clubs auf den Rängen 1-6 und 7-12 treffen erneut einmal aufeinander, was für jeden Club ein Total von 38 Runden ergibt.