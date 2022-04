Umstrittener Unternehmer: «Der spinnt doch» – wie verrückt ist Elon Musk?

Elon Musk fasziniert und eckt an. Mit seinem Fahrzeugbauer Tesla hat er die ganze Autobranche auf den Kopf gestellt. Mit SpaceX schiesst er bemannte Raketen ins Weltall, visiert eine Landung auf dem Mars an und träumt von einer «multiplanetaren» Menscheit.

«Musk ist ein Visionär»

«Entweder Spinner oder Genie»

Es geht um die Zukunft

Auch Nils Müller zählt Musk zu den Visionären. «Die Menschheit braucht diese, weil sie Leader sind und uns in die Zukunft führen», sagt der Zukunftsexperte und Gründer der Trendforschungsfirma Trendone mit Büros in Zürich, Deutschland und Österreich.

Dabei gehe es um starke Geschichten. Das werde bei Tesla oder SpaceX deutlich. Beide Unternehmen seien nicht die wirtschaftlich erfolgreichsten. Tesla sei etwa an der Börse angesichts der tatsächlichen Geschäftszahlen sehr hoch bewertet. «Doch Musk vermittelt uns mit den Firmen ein Narrativ, wie die Zukunft aussehen wird», so Müller.

Spreche man bei Musk von «verrückt», könne das durchaus positiv gewertet werden. «Denn Menschen wie Musk ‹verrücken› Perspektiven. Das schafft eine neue Sicht auf Dinge», sagt der Experte. Dass Musk das gelinge, habe auch mit seinem Umfeld zu tun. «Er ist in einer Zukunftsblase: Alle um ihn herum beschäftigen sich mit dem, was kommen wird.»

So denke Musk an Dinge, die die Menschheit in vielen Bereichen weiterbringen sollen. «Bei SpaceX und den angestrebten Mars-Reisen geht es Musk nicht einfach um eine Spielerei oder Realitätsflucht», so Müller. Musk wolle Technologien erfinden und Prozesse anschieben. «So wie die Mondmission vor Jahrzehnten die Computertechnologie revolutioniert hat.»