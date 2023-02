Grosseltern sollen fürs Hüten Geld vom Staat erhalten

Schweiz : Der Staat soll Grosseltern fürs Enkelhüten entschädigen

AHV-Betreuungsgutschriften für Opa und Oma

65 Prozent der Befragten sind dafür, dass das Hüten der Enkel vom Staat vergütet werden soll. Vorgeschlagen werden von jedem dritten Befragten Betreuungsgutschriften für die AHV. Also Zuschläge zum rentenbildenden Erwerbseinkommen. 19 Prozent können sich Steuererleichterungen vorstellen. 13 Prozent denken an finanzielle Beiträge.



In Auftrag gegeben hat die Studie das Berner Generationenhaus für sein Generationenbarometer. Dieser will herausfinden, was die Generationen bewegt und was sie belastet.



Michael Fässler vom Berner Generationenhaus ist vom Resultat «in dieser Deutlichkeit» überrascht. Dies sagte er gegenüber CH Media. «Uns scheint, dass diese Diskussion aus unseren Augen in Politik und Öffentlichkeit noch nicht richtig angekommen ist.»