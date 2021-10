Contact-Tracing - Der Staat wird noch nach Jahren wissen, wen man wo und wann getroffen hat

Beni Riedi musste sich Ende Juli in Isolation begeben. Deswegen hatte er auch seine persönlichen Daten beim Zuger Contact-Tracing hinterlegt. Danach konnte ihm weder das Contact-Tracing von Zug noch das BAG sagen, was mit seinen Daten nach der Verwendung passiert. Diesen mangelnden Datenschutz möchte Riedi nun auf die nationale Bühne tragen.

Der Zuger SVP-Kantonsrat Beni Riedi wollte im August von der Regierung unter anderem wissen, nach welcher Zeit der Kanton die Daten des Contact-Tracings löscht. Nun hat die Zuger Regierung darauf geantwortet. Die Antwort verärgert Riedi: «Dass die Regierung nicht zu allen Punkten eine klare Antwort geben konnte, zeugt davon, dass diese Thematik zu wenig Beachtung erhielt.» Besonders stört ihn aber, dass der Kanton Zug, respektive auch andere Kantone, schlicht noch nicht definiert habe, wann diese Daten gelöscht werden müssen. Die Zuger Regierung schreibt dazu, dass dies noch in Abklärung ist, die Daten jedoch in allen Fällen nach zehn Jahren gelöscht werden.

Riedi: «Das Contact-Tracing musste zu Beginn schnell aufgebaut werden. Nun sind wir aber seit ungefähr zwei Jahren in der Pandemie und die Regierung konnte noch nicht festlegen, wie mit den Daten nach dem Gebrauch umgegangen wird.» Zehn Jahre seien auch zu lange, bis die Daten aus dem System gelöscht werden. Vor allem wegen Sicherheitsaspekten ist das zu spät: «Je länger die Daten irgendwo gespeichert werden, desto höher das Risiko, dass sie einmal beispielsweise durch einen Hackerangriff oder sonstige Personen missbraucht werden», so Riedi. Deswegen stört sich der Politiker auch an der fehlenden Transparenz: «Bei so sensiblen Daten muss der Kanton oder das BAG genau sagen können, was mit den Daten nach Gebrauch passiert.»