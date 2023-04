Ära zu Ende: Der Strichcode ist bald Geschichte – auch in der Schweiz?

Das Ende einer Ära – 50 Jahre Strichcodes

Am 3. April 1973 einigte sich der US-Lebensmittelsektor auf einen neuen Standard: den Universal Product Code, der in der Schweiz als Strichcode oder Barcode bekannt ist. Am 26. Juni 1974 gab es den weltweit ersten Scan eines solchen Codes in einem Supermarkt in Ohio – auf einer Packung Wrigley’s-Kaugummi.