Der Studebaker Lark VI war der Retter in Rot

Der Studebaker-Packard Corporation ging es Ende der Fünfzigerjahre nicht besonders gut. Die grossen Drei von Detroit taten alles, um die kleinen unabhängigen Anbieter aus dem Markt zu drücken. Die ganze Hoffnung von Studebaker ruhte daher auf einem kompakten neuen Wagen, mit dem man auch direkt in Konkurrenz zum erfolgreichen Rambler American treten wollte. Als Name wählte man «Lark» (deutsch: Lerche). Dies passte ganz gut, schliesslich sind Lerchen kleine Singvögel, die ihr Revier mit allen Mitteln verteidigen.



Der neue Wagen musste in kurzer Zeit entstehen, entsprechend baute er auf dem bewährten Champion (1953-1958), dem man mehr oder weniger die Überhänge kappte und den Radstand kürzte. Der Innenraum blieb aber fast gleich gross wie vorher, entsprechend bot der Lark für seine kompakten Dimensionen (Länge 445 cm, Breite 181 cm, Höhe 146 cm) viel Platz für sechs Personen, die fast soviel Bewegungsfreiheit hatten wie in einem der grossen Amerikaner jener Zeit.