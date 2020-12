Gefahrengebiet Wald : «Der Sturmwind vermasselt unser Weihnachtsfest»

Der starke Wind rüttelt an den Bäumen in der Schweiz. Wegen der Trockenheit fürchten Förster der Burgergemeinde Bern, dass Äste brechen oder Bäume umfallen könnten. Familie A.* hat das geplante Weihnachtsfest im Wald darum nun abgesagt.

Es zeichnet sich ein stürmischer Heiligabend ab, ein starker Südwestwind bläst derzeit durchs Land. Laut Meteonews werden im Flachland bis zu 50 Kilometer pro Stunde gemessen. Stärker ist der Wind an höheren Lagen wie dem Uetliberg (91 km/h) oder dem Berner Bantiger (86 km/h). In den Bergen werden Werte von über 100 Kilometer pro Stunde erreicht. «Der Wind wird wohl erst am späteren Abend oder in der Nacht langsam nachlassen», sagt Meteorologe Michael Krucker.